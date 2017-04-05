Команда Баштанської школи №1 – переможці обласного етапу «Олімпійського лелеченя» на Миколаївщині

Днями у Миколаєві під егідою Національного олімпійського комітету України відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів області «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA», в якому брали участь 14 команд-переможців районних (міських) змагань.

Відділення НОК України в Миколаївській області спільно з обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України організували та провели захід, який став справжнім святом олімпійських цінностей і здорового способу життя.

Учасників «Олімпійського лелеченя» гостинно зустріла Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 57.

На урочистому відкритті змагань юних спортсменів привітали: начальник обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Олександр Кулішов, заступник начальника відділу з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Віктор Гінкул, представники відділення НОК України в Миколаївській області, головний суддя змагань Лідія Тур, вчитель-методист фізичної культури Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.

Гарний настрій усім подарував художній колектив загальноосвітньої школи № 11 м . Миколаєва, лауреати та переможці Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, фестивалів ансамбль «Ренесанс».

Після урочистого відкриття команди розподілилися на 2 групи.

Команди першої групи в актовому залі школи демонстрували за 3 хвилини маленький спортивний спектакль, під час якого діти співали, танцювали, декларували вірші та показували різні гімнастичні піраміди. У цьому конкурсі найвищі показники мала дружня команда Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, друге місце посіла команда Новоодеської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, ІІІ місце – у команди Єланецької ЗОШ І-ІІІ ст.



Друга група випробувала свої знання у конкурсі «Знавець Олімпійського спорту», де лідером була команда Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, на ІІ місці – команда Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 50, ІІІ місце виборола Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ст. Вітовського району.

Другого дня змагань в спортивному залі місцевої ЗОШ № 57 знову зустрілися усі 14 команд, які змагалися у комплексній естафеті та рухливій грі «П’ятнашки».

В естафеті юні спортсмени демонстрували уміння і навички з легкої атлетики: біг через бар’єри, ведення футбольного, баскетбольного м’яча, стрибки через скакалку та інші складні фізичні вправи.

Найкращий результат (2 хв.05 сек.) показала команда Баштанської ЗОШ № 1, ІІ місце (2.10.40) у команди Новоодеської ЗОШ №1, ІІІ місце (2.14.30) посіла команда ЗОШ № 50 м . Миколаєва.

Весело проходила спортивна боротьба у рухливій грі «П’ятнашки». Найкращий показник у цій грі мала команда ЗОШ № 57, яка посіла І місце, другими стали представники ЗОШ № 50 м . Миколаєва, а третіми – команда Баштанської ЗОШ № 1.

У загальнокомандному заліку місця розподілилися наступним чином:

І місце - команда Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; (склад команди: Ярослав Філоненко, Вікторія Синько, Артем Тетенко, Іванна Довгонос, Дмитро Головченко, Олександра Рослик, Артем Сіренко, Ілона Чех, Валентин Щербина, Крістіна Доник, Дмитро Гомерський, Анастасія Кротов. Команду підготували вчителі Баштанської ЗОШ № 1 Лідія Тур і Сергій Старостенко)

ІІ місце – команда Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 50;

ІІІ місце – команда Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 57.

Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця по видам програми заходу, нагороджені дипломами Національного олімпійського комітету України, у командному заліку – дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, подарунками від відділення НОК України в Миколаївській області та його голови - Бориса Козира, призерам було вручено олімпійську літературу і футбольні м’ячі. Всі учасники змагань отримали Олімпійські щоденники та значки.