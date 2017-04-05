На Сумщині проходять районні етапи «Олімпійського лелеченя» - «Olympic move UA»

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4 квітня в місті Ромни Сумської області у спортивному комплексі відбувся ІІ етап спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA».
У заході брали участь команди Роменського, Липоводолинського районів та м. Ромни.
Спортивне свято розпочалося вже з традиційного параду команд на якому були присутні почесні гості: голова відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області Олена Петрова та директор Роменської дитячо-юнацької спортивної школи Анна Василець.
Відразу команди представили свої презентації – назва, девіз, емблема, зовнішній вигляд та спортивний танок. Після чого, були проведені олімпійська вікторина, спортивні естафети, та рухлива гра «П’ятнашки».
Усі види програми були цікавими та захоплюючими, кожна команда змагалася до останнього і лише в напруженій боротьбі здобула перемогу. Так, третє місце посіла команда Роменського р-ну (Біловодська ЗОШ І-ІІІ ст.), друге здобула команда Липоводолинському р-ну (Липоводолинська ЗОШ І-ІІІ ст.), а переможцями стали школярі з міста Ромни (Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. №10).
Переможці, призери та всі учасники змагань були нагороджені цінними подарунками від Національного олімпійського комітету України. Також спортивний інвентар та олімпійську літературу для своїх навчальних закладів отримали представники команд.