Юнацька хокейна команда «Галицькі Леви» - перші чемпіони Карпатської молодіжної хокейної ліги!

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Останнім туром в угорському Дебрецені завершився перший сезон Карпатської молодіжної хокейної Ліги, до участі в якому були запрошені хокейні команди гравців віком до 16 років з 5-ти країн Європи - Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Україна.
Україну представляла команда з міста Новояворівська «Галицькі Леви», яка виявилася беззастережним лідером упродовж усіх чотирьох турів. Усі 20 зіграних матчів в Карпатській молодіжній хокейній лізі, виявилися для «червоно-чорних» переможними – абсолютний 100% результат і 60 набраних очок!
Відтак головний кубок змагань їде на Львівщину в Новояворівськ!
Вітаємо молодих хокеїстів Львівщини, президента і головного тренера хокейного клубу «Галицькі Леви» з цією історичною подією! Бажаємо подальших спортивних досягнень!