Важкоатлетка Марія Хлян здобуває «срібло» чемпіонату Європи!

Приємні новини надходять від українських спортсменів з європейської першості з важкої атлетики, яка триває в хорватському Спліті.

У ваговій категорії 69 кг наша Марія Хлян з результатом 225 кг посіла за підсумками змагань другу сходинку на п'єдесталі пошани.

У ривку українка підняла 99 кг, у поштовху - 126 кг, що забезпечило їй дві малі бронзові медалі і срібну нагороду за підсумками двох вправ.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад збірної, національну Федерацію важкої атлетики України та особисто її президента Олександра Герегу з чудовим досягненням, побажавши Марії нових успіхів, а українським важкоатлетам - вдалого продовження виступів в Хорватії.