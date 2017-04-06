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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
06 Квітня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують члени Національного олімпійського комітету України Владислав Булгаков, Павло Кротенко та Вадим Прокопович.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Бажаємо вам невичерпного оптимізму, реалізації всіх задумів й олімпійського завзяття, які неодмінно принесуть підкорення нових професійних вершин!

Міцного здоров'я, сімейного благополуччя, наснаги і добрих справ в ім'я українського олімпізму!

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