Федерації Чернігівщини отримали грошові сертифікати від обласного НОК

У Чернігові за участю голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Валерія Куліча, його першої заступниці Ніни Лемеш, заступника голови осередку Андрія Дериземлі було проведено засідання виконкому.

На початку зібрання голова відділення повідомив усім присутнім приємну звістку, що за результатами роботи у 2016 році Національний олімпійський комітет України визнав своє Чернігівське представництво найкращим у країні!



До порядку денного були включені наступні питання:

- підсумки роботи осередку НОК в Чернігівській області за 2016 рік;

- про Положення про визначення кращого спортсмена та тренера місяця;

- про роботу щодо проведення заходів відділення НОК України в Чернігівській області на території області у 2017 році;

- про прийняття рішення про співзасновництво Агенції регіонального розвитку;

- про обрання нового члена виконкому відділення НОК України в Чернігівській області від ГО «Обласна федерація велосипедного спорту».

Також на засіданні було вручено сертифікати федераціям на придбання спортивного інвентарю та обладнання: 21000 грн. - федерації веслування на байдарках і каное для придбання двох весел, 33000 грн. - федерації настільного тенісу для придбання спортивного покриття для підлоги, 30000 грн. - федерації вільної та греко-римської боротьби для придбання борцівського килиму, 10000 грн. - обласному центру ФкіС інвалідів «Інваспорт» для придбання гідрокостюмів.



Тож відділення продовжує свою активну роботу і у 2017-му році.