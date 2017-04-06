Новиниlarr Регіониlarr Полтавські учні подружились з #OlympicLab і бейсболом
Полтавські учні подружились з #OlympicLab і бейсболом
06 Квітня 2017 Поділитися
Полтавські учні подружились з #OlympicLab і бейсболом

4 квітня у Полтавській гімназії № 21 був проведений черговий модуль Всеукраїнського проекту #OlympicLab.

Цього разу школярі мали можливість познайомитись з таким олімпійським видом як бейсбол, дізнатись його правила і самим безпосередньо спробувати зіграти у цю захоплюючу командну гру.

Поділившись на дві команди - «Чемпіони» та «Олімпійці», діти розпочали запеклу боротьбу.

Всі учасники отримали велике задоволення від матчу і сувеніри від Національного олімпійського комітету України.

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 108
Pyeongchang-2018 0309
Буенос-Айрес-2018 0543
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в