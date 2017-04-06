Полтавські учні подружились з #OlympicLab і бейсболом

4 квітня у Полтавській гімназії № 21 був проведений черговий модуль Всеукраїнського проекту #OlympicLab.

Цього разу школярі мали можливість познайомитись з таким олімпійським видом як бейсбол, дізнатись його правила і самим безпосередньо спробувати зіграти у цю захоплюючу командну гру.

Поділившись на дві команди - «Чемпіони» та «Олімпійці», діти розпочали запеклу боротьбу.

Всі учасники отримали велике задоволення від матчу і сувеніри від Національного олімпійського комітету України.

