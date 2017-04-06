Сергій Бубка провів Міжнародний день спорту зі студентами НУФВСУ

Сьогодні третій рік поспіль за ініціативи Міжнародного Олімпійського Комітету та за підтримки Організації Об’єднаних Націй весь світ відзначає Міжнародний день спорту заради розвитку та миру (#sport4betterworld #WhiteCard).

Національний олімпійський комітет України традиційно підтримав дану ініціативу. Всю Олімпійську родину та прихильників спорту привітав зт визначним святом президент НОК Сергій Бубка.

По всіх куточках Україні тривають спортивні заходи, приурочені до цієї події, а саме, майстер-класи уславлених спортсменів, зустрічі з Олімпійськими чемпіонами та призерами, різноманітні конкурси та лекції на спортивну тематику тощо.

В Києві з метою поширення олімпійських цінностей та популяризації спорту протягом останніх трьох днів в Олімпійську домівку були запрошені студенти Національного університету фізичного виховання та спорту України.



Студенти ВНЗу оглянули робочі території різних структурних підрозділів НОК, подивилися фільм про історію олімпійського руху в Україні, проекти НОК та виступи українських атлетів на найважливіших міжнародних стартах.



З гостями Олімпійської домівки зустрівся президент НОК України Сергій Бубка.

«Сьогодні особливий день, адже у світі відзначають Міжнародний день спорту заради розвитку та миру. Нам всім пощастило бути частиною унікального олімпійського руху, який об'єднує людей завдяки своїм універсальним цінностям. Спорт, передусім, це здоров'я нації, тому дуже важливо бути активними, вести здоровий спосіб життя», - наголосив під час зустрічі головний олімпієць країни.

Він відзначив: «Мені дуже приємно, що я також навчався і закінчував провідний ВНЗ, яким є Національний університет фізичного виховання та спорту. Сьогодні в вашому обличчі ми бачимо і розраховуємо на майбутніх професіоналів, які робитимуть вагомий внесок для розвитку спорту і олімпійського руху».

Сергій Бубка разом зі студентами НУФВСУ долучився до акції Міжнародного Олімпійського Комітету «Carton Blanc» («White Card»), показавши білу картку на знак миру та процвітання.



