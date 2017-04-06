Дорогі друзі!

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Саме сьогодні, 6 квітня, весь світ відзначає Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що започаткований Організацією Об’єднаних Націй!
Це чудова можливість вкотре пригадати, що спорт, будучи одним з інструментів освіти, розвитку і миру, сприяє зміцненню співпраці, солідарності, терпимості, розуміння та соціальної інтеграції на місцевому, національному та міжнародному рівнях, а також є своєрідним каталізатором соціальних змін в усіх куточках світу.
Щороку Національний олімпійський комітет України підтримує дану ініціативу і готовий й надалі активно поширювати унікальні й універсальні олімпійські цінності й залучати якомога більше людей до кола прихильників здорового способу життя.
Бажаю усім дружити зі спортом, завжди вести чесну боротьбу і насолоджуватись своїми перемогами у мирі, злагоді та дружбі!
З повагою
Президент
Національного олімпійського
комітету України,
Олімпійський чемпіон,
Герой України Сергій БУБКА