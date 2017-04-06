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Дорогі друзі!
06 Квітня 2017 Поділитися
Дорогі друзі!

Саме сьогодні, 6 квітня, весь світ відзначає Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що започаткований Організацією Об’єднаних Націй!

Це чудова можливість вкотре пригадати, що спорт, будучи одним з інструментів освіти, розвитку і миру, сприяє зміцненню співпраці, солідарності, терпимості, розуміння та соціальної інтеграції на місцевому, національному та міжнародному рівнях, а також є своєрідним каталізатором соціальних змін в усіх куточках світу.

Щороку Національний олімпійський комітет України підтримує дану ініціативу і готовий й надалі активно поширювати унікальні й універсальні олімпійські цінності й залучати якомога більше людей до кола прихильників здорового способу життя.

Бажаю усім дружити зі спортом, завжди вести чесну боротьбу і насолоджуватись своїми перемогами у мирі, злагоді та дружбі!

 

 

З повагою

 

 

Президент

Національного олімпійського

комітету України,

Олімпійський чемпіон,

Герой України                                               Сергій БУБКА

 

 

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