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На Чернігівщині нагородили найкращих спортсменів та тренерів зимових місяців
06 Квітня 2017 Поділитися
На Чернігівщині нагородили найкращих спортсменів та тренерів зимових місяців

Підбиваючи підсумки зимового спортивного сезону Виконком відділення Національного олімпійського комітету України у Чернігівській області визначив найкращих спортсменів та тренерів січня, лютого 2017 року.

Серед дорослих спортсменів високих нагород удостоїлись: біатлоністи Руслан Ткаленко та Ірина Варвинець, серед молоді – біатлоністи Христина Дмитренко та Сергій Телень. Найкращими тренерами визнані Жанна Степанівна та Микола Миколайович Зоц, Олександр Васильович та Світлана Леонідівна Ворчак, Віталій Серафимович Паршуков.

Відтепер кожного місяця буде визначено кращого спортсмена серед дорослих та серед юніорів і юнаків, а також кращого тренера. У місті буде встановлено білборди з фотографіями спортсменів. 

Переможці отримали грамоти, квіти і грошові винагороди.

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