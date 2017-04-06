Спортивна особистість Сумщини за підсумками 2016 року

В одинадцятий раз проведено церемонію нагородження переможців проекту відділення Національного олімпійського комітету України у Сумській області «Спортивна особистість Сумщини року», в якому відзначались кращі представники спортивної галузі за підсумкам спортивного сезону 2016 року.

Переможців в 16 номінаціях в декілька етапів визначали члени виконкому відділення НОК України у Сумській області, журналісти, громадськість.

У затишному приміщенні Сумського національного аграрного університету переможців вітали перший заступник голови обласної ради Анатолій Річкаль, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, міської ради, керівництво вишу.

Третій рік поспіль найкращим в номінації «Кращий спортсмен з олімпійських видів спорту» став рекордсмен України з легкої атлетики, учасник двох Олімпійських ігор Віталій Бутрим. Серед жінок кращою визнано також легкоатлетку Інну Кашину.

В номінації «Кращий молодий спортсмен з олімпійських видів спорту» заслужені нагороди отримали борець греко-римського стилю Владислав Кузько та біатлоністка Анна Кривонос. Кращими тренерами визнано Заслуженого тренера України з легкої атлетики Миколу Гудима та наставника юних біатлоністів Олександра Москаленка. Другий рік поспіль нагороду в номінації «Сильні духом» отримав Вадим Швець – представник збірної команди України з футзалу з вадами зору.

Кращим ветераном стала Катерина Шведова, якій не було рівних на легкоатлетичних змаганнях. Команда з хокею на траві МСК «Сумчанка» визнана кращою командою з ігрових видів спорту. Кращий в номінації «Вчитель фізичної культури» визнано Анатолія Скибу з спеціалізованої школи №3 м. Кролевець.

В неолімпійських номінаціях кращими стали Денис Никонець (панкратіон, «Кращий спортсмен»), Світлана Скрипник (панкратіон, «Краща спортсменка»), Олексій Новак (панкратіон, «Кращий молодий спортсмен»), Євген Зернов (панкратіон «Кращий тренер»), Сергій Гаврик (панкратіон «Кращий тренер молодих спортсменів»).

Вперше на заході вшановувались і кращі спортивні журналісти. Нагороди від організаторів отримали Григорій Рева (кращий радіожурналіст), Євген Кудлай (головний редактор сайту «Спортклуб.суми.ua»). Кращим серед представників телевізійних представників засобів масової інформації визнано Олександра Качанова.