Визначилися фіналісти Харківської шкільної баскетбольної ліги

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
У Харківській шкільній баскетбольній лізі (ХШБЛ) визначилися фіналісти міста, які в своїх районах стали переможцями.
Шість місяців тривала вперта боротьба в 9 районах за вихід до фіналу, який стартував з 4 квітня і завершиться фінальними іграми на початку травня, де і будуть відомі чемпіони та призери другого сезону ХШБЛ.
Нагадаємо, що з жовтня 2016 було дано старт наймасовішим змаганням з баскетболу (360 шкільних команд) в трьох категоріях – середні та старші юнаки, старші дівчата.
Фіналісти міста СТАРШІ ЮНАКИ (9-11 класи):
1. Харківська гімназія № 47
2. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 126
3. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 70
4. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 49
5. Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 162
6. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 78
7. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 53
8. Харківська гімназія № 172
9. Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 156
Фіналісти міста СЕРЕДНІ ЮНАКИ (7-8 класи):
1. Харківська гімназія № 169
2. Харківська гімназія № 13
3. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 113
4. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 72
5. Харківська гімназія № 39
6. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 78
7. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 66
8. Харківська гімназія № 172
9. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 140
Фіналісти міста СТАРШІ ДІВЧАТА (9-11 класи):
1. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 154
2. Харківська гімназія № 152
3. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26
4. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 160
5. Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 93
6. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 68
7. Харківська гімназія № 12
8. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 158
9. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 122