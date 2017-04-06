Визначилися фіналісти Харківської шкільної баскетбольної ліги

У Харківській шкільній баскетбольній лізі (ХШБЛ) визначилися фіналісти міста, які в своїх районах стали переможцями.

Шість місяців тривала вперта боротьба в 9 районах за вихід до фіналу, який стартував з 4 квітня і завершиться фінальними іграми на початку травня, де і будуть відомі чемпіони та призери другого сезону ХШБЛ.

Нагадаємо, що з жовтня 2016 було дано старт наймасовішим змаганням з баскетболу (360 шкільних команд) в трьох категоріях – середні та старші юнаки, старші дівчата.

Фіналісти міста СТАРШІ ЮНАКИ (9-11 класи):

1. Харківська гімназія № 47

2. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 126

3. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 70

4. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 49

5. Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 162

6. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 78

7. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 53

8. Харківська гімназія № 172

9. Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 156

Фіналісти міста СЕРЕДНІ ЮНАКИ (7-8 класи):

1. Харківська гімназія № 169

2. Харківська гімназія № 13

3. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 113

4. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 72

5. Харківська гімназія № 39

6. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 78

7. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 66

8. Харківська гімназія № 172

9. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 140

Фіналісти міста СТАРШІ ДІВЧАТА (9-11 класи):

1. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 154

2. Харківська гімназія № 152

3. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26

4. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 160

5. Харківська спеціалізована школа I-III ступенів № 93

6. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 68

7. Харківська гімназія № 12

8. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 158

9. Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 122