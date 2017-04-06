Відбулося засідання Робочої групи із забезпечення участі України у зимових Олімпійських іграх-2018

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Сьогодні в приміщенні Міністерства молоді та спорту відбулось засідання Робочої групи із забезпечення участі Олімпійської команди України в ХХІІІ зимових Олімпійських іграх 2018 року в м. Пхьончхан (Республіка Корея).
Участь в засіданні, зокрема, взяли віце-президент НОК, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, перший заступник Міністра молоді та спорту, віце-президент НОК Ігор Гоцул, заступник Міністра Микола Даневич, шеф української місії на Іграх-2018 Ганна Сорокіна, фахівці Національного олімпійського комітету України і Мінмолодьспорту.
Члени Робочої групи детально обговорили виконання плану заходів щодо забезпечення участі нашої збірної в Іграх та підготовку до запланованого на травень засідання Організаційного комітету, який очолює Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Присутні обмінялися думками щодо системи підведення підсумків участі спортсменів національних збірних команд України у зимовому спортивному сезоні 2016-2017 років, критеріїв формування складу спортсменів-кандидатів національної збірної до участі в Іграх, планування заключного етапу підготовки до найголовніших зимових спортивних стартів чотириріччя.
Члени Робочої групи розглянули підготовку попереднього графіку перевезення команди до місць навчально-тренувальних зборів та зимових Олімпійських ігор, а також придбання спортивного обладнання, інвентарю та змагальної спортивної форми.