До Міжнародного дня спорту – презентація олімпійської книги

Сьогодні, 6 квітня в конференц-залі ГО «Рідне місто, рідний край» у Полтаві з нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку і миру було презентовано книгу Віталія Григор’єва «Полтавці під олімпійським прапором».

Розпочалась презентація з вступного слова голови відділення Національного олімпійського комітету України у Полтавській області Олександра Удовіченка та автора книги, краєзнавця, публіциста, члена Національних спілок журналістів і краєзнавців України Віталія Григор’єва.

Віталій Миколайович коротко розповів про що йдеться в книзі і як він її написав спільно з обласним осередком НОК.

У заході взяли участь представники міської влади та облдержадміністрації, учасники Олімпійських ігор, Володимир Очкань, Світлана Копчикова, Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов, представники управління культури міськвиконкому, викладачі вищих навчальних закладів Полтави, представники музейних установ та міської бібліотеки, а також Полтавського краєзнавчого музею, Спілки письменників України та члени виконкому відділення НОК України у Полтавській області.

Після презентації усі присутні отримали примірники книги.