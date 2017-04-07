У Сумах пройшов міжнародний дитячий турнір з індорхокею

Стало доброю традицією навесні спільно з відділенням НОК України в Сумській області та СОО ФСТ «Динамо» України проводити міжнародний дитячий турнір з індорхокею.

З 28 по 30 березня в фізкультурно-оздоровчому комплексі «Динамо» пройшов традиційний дитячий турнір «Майбутні зірочки-2017» серед дівчат 2005-2006 р.н. та хлопців 2006-2007 р.н.

В змаганнях брало участь 10 команд з України та Республіки Білорусь (близько 120 спортсменів).

На нагородженні були присутні: начальник управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Лантушенко, начальник спортивного відділу СОО ФСТ «Динамо» України Володимир Ходаєв, директор МСК «Сумчанка» Ірина Харченко, директор турніру Олег Дьогтяр, головний суддя змагань, суддя міжнародної категорії Тетяна Калтипан.

Хлопці та дівчата в турнірі грали окремо. За підсумками зіграних ігор місця розподілились наступним чином:

Серед дівчат:

1 місце - «Сумчаночка»

2 місце - «Торнадо»

3 місце - «Ніка»

Серед хлопців:

1 місце - «Козаки»

2 місце - КДЮСШ «Барса» , м. Шостка, Сумська область

3 місце - СДЮШОР ХК «Мінськ»

Всі гравці були нагороджені солодкими та пам’ятними призами, а переможці та призери змагань отримали кубок, грамоти й медалі від відділення НОК України в Сумській області, а також сувеніри від Національного олімпійського комітету України.