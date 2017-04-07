Рухаємося заради здоров’я

Як для вас найкраще розпочати свій ранок? Понад дві сотні любителів активного дозвілля переконані, що це саме масова ранкова зарядка.

На Рівненщині вона проводилася з нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру. Організували для учасників такий активний початок робочого дня працівники відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Такий захід проводиться щорічно в більшості міст та районів області. В Рівному традиційно місцем зарядки став майдан Незалежності. Основна кількість учасників заходу були школярами та студентами, але й певна кількість дітей та людей старшого і навіть пенсійного віку вирішили долучитися до такої ініціативи. Для них розпочати свій ранок під активну і динамічну музику, це хороша нагода познайомитися з однодумцями і знайти друзів для подальших спільних занять спортом.

Такі заходи не лише об’єднують, а головне – стимулюють пересічних громадян, навіть тих, які просто проходили повз, почати дбати про своє здоров’я. А це мабуть найважливіша функція, яку можуть виконувати подібні форми активності.

Згодом, за найбільшою кількістю учасників у відсотковому співвідношенні до усіх жителів відповідної території, будуть визначені переможці й призери серед міст та районів області, які отримають заслужені винагороди від організаторів.