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Рухаємося заради здоров’я
07 Квітня 2017 Поділитися
Рухаємося заради здоров’я

Як для вас найкраще розпочати свій ранок? Понад дві сотні любителів активного дозвілля переконані, що це саме масова ранкова зарядка.

На Рівненщині вона проводилася з нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру. Організували для учасників такий активний початок робочого дня працівники відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Такий захід проводиться щорічно в більшості міст та районів області. В Рівному традиційно місцем зарядки став майдан Незалежності. Основна кількість учасників заходу були школярами та студентами, але й певна кількість дітей та людей старшого і навіть пенсійного віку вирішили долучитися до такої ініціативи. Для них розпочати свій ранок під активну і динамічну музику, це хороша нагода познайомитися з однодумцями і знайти друзів для подальших спільних занять спортом.

Такі заходи не лише об’єднують, а головне – стимулюють пересічних громадян, навіть тих, які просто проходили повз, почати дбати про своє здоров’я. А це мабуть найважливіша функція, яку можуть виконувати подібні форми активності.

Згодом, за найбільшою кількістю учасників у відсотковому співвідношенні до усіх жителів відповідної території, будуть визначені переможці й призери серед міст та районів області, які отримають заслужені винагороди від організаторів.

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