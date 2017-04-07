Кропивницький «Зарядився толерантністю»

6 квітня в рамках святкування Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру і з нагоди Всесвітнього дня здоров’я на центральному стадіоні міста Кропивницького відбулася загальноміська ранкова зарядка під гаслом «Зарядись толерантністю».

Захід організовано Кіровоградським обласним відділенням Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (людей, які живуть з ВІЛ), за сприяння відділення НОК України в Кіровоградській області.

Біля 250 прихильників здорового способу життя, серед яких були школярі, студенти, інспектори патрульної поліції, службовці обласної державної адміністрації та міської ради, представники громадських організацій міста відгукнулись на заклик організаторів і прийшли зранку на стадіон, щоб спільно зробити спортивну розминку.

Перед початком руханки головний спеціаліст обласного осередку НОК Микола Аношкін провів для її учасників вікторину на знання історії Олімпійських ігор та вручив найкращим спортивним ерудитам футболки від Національного олімпійського комітету України.

Цього року ранкову руханку для кропивничан проводив півзахисник місцевого футбольного клубу «Зірка» Владислав Лупашко. Проведена вона була у форматі розминки футбольної команди: спочатку виконали спеціальні елементи для розтяжки м’язів, а потім бігові вправи.

Зарядку на рівні з іншими учасниками виконали: секретар міської ради Андрій Табалов, заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Ульяна Соколенко, член НОК України Володимир Ковальов, стипендіат НОК України Андрій Охватенко, головний спеціаліст обласного осередку НОК Людмила Стратова, інші офіційні особи, які власним прикладом намагалися привернути увагу містян до необхідності ведення здорового способу життя.

Загалом всі учасники зарядки отримали заряд енергії, бадьорості та гарного настрою на цілий день.

