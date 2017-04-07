НОК сприяє підвищенню ефективності діяльності олімпійських федерацій

Як зробити олімпійські федерації міцнішими та сприяти в підвищенні ефективності їх діяльності – ці питання стали основними на порядку денному Комісії НОК по роботі зі спортивними федераціями, засідання якої відбулося за участю президента НОК Сергія Бубки і під головуванням віце-президента НОК, першого заступника Міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула.

«Співпраця із федераціями та їх підтримка – основний пріоритет діяльності Національного олімпійського комітету. Найпоказовіший факт підтвердження цього є те, що середньостатистичний план бюджету НОК України останніх років передбачає для федерацій 50% всієї запланованої фінансової підтримки. Ми прагнемо того, щоб олімпійські федерації були міцними, дієвими і відігравали значно вагомішу роль у розвитку видів спорту, тому будемо продовжувати впроваджувати кроки щодо сприяння підвищенню організаційного рівня структур та професійного рівня спеціалістів», - наголосив під час засідання Сергій Бубка.

Зокрема, вже найближчим часом заплановано ряд заходів з залученням представників всіх олімпійських федерацій. Так, 28 квітня планується проведення семінару-наради, основною тематикою яких стануть напрямки маркетингу та PR, а спікерами виступлять досвідчені й відомі успішні фахівці. В травні-червні передбачається засідання круглого столу на тему «Експеримент щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів». Восени планується зібрати представників всіх олімпійських федерацій для обговорення питань менеджменту та ефективного управління.

Також під час засідання Комісії учасники засідання затвердили план роботи дорадчого органу на цей рік та обговорили питання збільшення ролі федерацій у підвищенні кваліфікації та системи атестації тренерів.

