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Енергодарський багатопрофільний ліцей – чемпіони обласного фіналу «Олімпійського лелеченя» на Запоріжжі
07 Квітня 2017 Поділитися
Енергодарський багатопрофільний ліцей – чемпіони обласного фіналу «Олімпійського лелеченя» на Запоріжжі

Вже стало доброю традицією починати 6 квітня - Міжнародний день спорту, з фізкультурної розминки разом з чемпіоном.

Цього разу свою руханку для фіналістів Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» провела Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ольга Стражева.

Зарядившись бадьорістю від уславленої спортсменки 8 найкращих команд області перейшли безпосередньо до фінальних протистоянь.

Програма «Олімпійського лелеченя» складалась з естафети, рухливої гри «П’ятнашки», конкурсів на кращий вірш та малюнок на олімпійську тематику, презентації команди «Ми – олімпійська надія України». Окрім цього учні виконували і тестові завдання «Історія олімпійського руху».

За підсумками усіх випробувань чемпіонами стали представники Енергодарського багатопрофільного ліцею Енергодарської міської ради. Друге місце за «Пологівським колегіум №1» Пологівської районної ради, трійку найкращих команд замкнули учні навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» Якимівської районної ради.

Тож, школярі енергодарського ліцею і представлятимуть Запоріжжя на Всеукраїнському фіналі серед дітей «Олімпійське лелеченя».

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