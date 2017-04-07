До Міжнародного дня спорту у Львові нагородили спортивний актив міста

6 квітня, в день відзначення Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру, в дзеркальній залі Львівського Національного університету імені Івана Франка за головуванням Юрія Майбороди та Юрія Турянського відбулося урочисте спільне засідання колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та виконкому відділення НОК України у Львівській області.

Засідання розпочалося хвилиною мовчання в пам'ять про захисників Україні в зоні АТО.

З нагоди Міжнародного дня спорту було відзначено також велику групу фахівців, які працюють на благо львівського й українського спорту за кордоном та зарубіжних громадян, які сприяють розвитку спорту Львівщини. Зокрема, серед нагороджених Почесними грамотами облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Львівщини, прославляння українського спорту в світі відзначено таких осіб:

Угіс Крастіньш – головний тренер волейбольного клубу «Барком-Кажани» (Львів);

Рената Роман – віце-президент Конгресу Українців Канади, відповідальна за проведення Ігор Нескорених-2017 (Invictus Games-2017) з канадського боку (м. Торонто, Канада);

Іван-Роман Ревко – почесний президент спортивного клубу «Сокіл-регбі»- Львів (м. Ковентрі, Велика Британія);

Лариса Барабаш-Темпл – голова Спортової комісії Світового Конгресу Українців (м. Атланта, США);

Мирон Биц – президент Української Спортової Централі Америки і Канади (УСЦАК), організатор Музею Українського Спорту і Залу Слави (м. Випені, США);

Ігор Бокій – член Української міжнародної організації «Четверта Хвиля», організатор щорічного міжнародного чемпіонату українських футбольних команд (м. Міссісога, Канада);

Віра Маланчій - розпорядник українського стипендійного фонду імені Володимира Кузя (м. Торонто, Канада);

Тарас Гарцула – президент федерації санних видів спорту у Львівській області, старший тренер національної збірної команди України з санного спорту (м. Львів);

Володимир Грабінський – директор дитячо-юнацької спортивної школи «Дебют», Заслужений тренер України з шахів (м. Львів);

Ігор Сидорко – технічний делегат Міжнародної федерації гірськолижного спорту (м. Львів);

Михайло Сідоров – президент Львівського обласного клубу альпіністів і скалолазів «Скеля».

Окрім цього було відзначено також велику групу працівників галузі фізичної культури та спорту Львівщини подяками та грамотами Мінмолодьспорту України, НОК України, управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та відділення НОК України у Львівській області. Загальними оплесками вітали також і провідних спортсменів Львівщини, які отримали посвідчення майстра спорту України міжнародного класу: Павло Качмар (веслування на човнах «Дракон») та майстра спорту України: Анастасія Колодяжяна (кульова стрільба), Христина Демко (вільна боротьба); Галина Мельник (карате), Соломія Макар, Ірина Іванів, Соломія Антощак, Марта Жуковська (художня гімнастика), Юрій Джус (фехтування), Костянтин Коляда (легка атлетика), Нікіта Бердніков (водне поло), Артур Коцовський (бокс).

Під час проведення спільного засідання було розглянуто також такі питання порядку денного:

- Про хід підготовки спортсменів Львівщини до участі в ХХІІІ зимових Олімпійських та чергових Паралімпійських іграх 2018 року (м. Пхьончхан, Корея) та актуальні питання розвитку зимових видів спорту в області;

- Про хід підготовки до участі представників Львівщини в III Іграх Нескорених (Invictus Games) для поранених військовослужбовців (23-30 вересня 2017 року, Торонто, Канада);

- Про розвиток фізкультурно-спортивного руху в сільській місцевості Львівщини;

- Про використання можливостей міжнародної технічної та грантової допомоги в сфері фізичної культури та спорту.

У виступах та в обговоренні цих питань взяли участь: начальник відділу спорту та проведення заходів управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Уляна Штангрет; начальник Львівського регіонального центру фізичної культури і спорту «Інваспорт» Мирослав Николаєв; голова обласної Всеукраїнської організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Лілія Білінська; директор Львівського училища фізичної культури Степан Родак; президент федерації санних видів спорту у Львівській області, старший тренер національної збірної команди України з санного спорту Тарас Гарцула; головний лікар Львівського обласного фізкультурно-спортивного диспансеру Степан Середа; президент Львівської обласної федерації лижного спорту Роман Стріжик; голова обласної федерації біатлону Роман Полюга; завідувач сектору молоді та спорту Миколаївської райдержадміністрації Іван Наконечний; голова Самбірської районної Всеукраїнської організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос»; провідний професіонал обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відповідальна за роботу з МТД Ольга Мельник; тренер Київського творчого центру «ТЦК» (м. Львів) Андрій Залужний та інші.

