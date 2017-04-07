Легкоатлетка Марина Килипко – найкраща спортсмена березня на Харківщині

Сьогодні відповідно до спільного рішення управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації і відділення НОК України в Харківській області було проведено засідання комісії щодо визначення кращого спортсмена березня.

За підсумками обговорень найкращою спортсменкою першого весняного місяця визнано майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, бронзову призерку зимового чемпіонату Європи 2017 року в Белграді зі стрибків з жердиною Марину Килипко. Її особистий наставник – Віктор Шевцов став найкращим тренером березня.