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Легкоатлетка Марина Килипко – найкраща спортсмена березня на Харківщині
07 Квітня 2017 Поділитися
Легкоатлетка Марина Килипко – найкраща спортсмена березня на Харківщині

Сьогодні відповідно до спільного рішення управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації і відділення НОК України в Харківській області було проведено засідання комісії щодо визначення кращого спортсмена березня.

За підсумками обговорень найкращою спортсменкою першого весняного місяця визнано майстра спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, бронзову призерку зимового чемпіонату Європи 2017 року в Белграді зі стрибків з жердиною Марину Килипко. Її особистий наставник – Віктор Шевцов став найкращим тренером березня.

 

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