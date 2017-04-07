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Черкаси приймали обласний етап з баскетболу серед юнаків та дівчат
07 Квітня 2017 Поділитися
Черкаси приймали обласний етап з баскетболу серед юнаків та дівчат

Днями у місті Черкаси відбувся обласний етап змагань з баскетболу.

Турнір був організований за програмою ХХІІІ комплексних навчально-виховних заходів серед школярів, у яких брали участь баскетболісти загальноосвітніх шкіл №31 та №33. Всього 11 команд (6 – команд юнаків та 5 – дівчат) демонстрували свою майстерність володіння м’ячем.

Переможцями обласного етапу серед юнаків та серед дівчат стали збірні команди міста Черкаси. Друге місце у змаганнях юнаків посіла збірна міста Золотоноші, третє – міста Умань. Серед дівчат друге місце виборола збірна команда міста Умані, третє – збірна Маньківського району.

Вітали учасників турніру відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Іван Урста та начальник Черкаського обласного відділення Комітету фізичного виховання та спорту МОН України Антоніна Саприкіна.

 

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