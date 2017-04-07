На Харківщині визначились зі спортивним заходами на весняно-літній період

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Сьогодні, 7 квітня, у Харкові була проведена спільна нарада обласного відділення Національного олімпійського комітету України та управління у справах молоді та спорту.
На порядку денному розглядались питання щодо проведення Всеукраїнських заходів НОК таких, як #OlympicLab, «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський день», а також увіковічення імені Олімпійського чемпіона, уславленого волейболіста Юрія Пояркова тощо.
В роботі нараді брали участь голова відділення Національного олімпійського комітету у Харківській області Віктор Христоєв, начальник управління у справах молоді та спорту ХОДА Віталій Кириленко, члени відділення, відповідальні працівники управління, керівники спортивних організацій області, керівники училищ фізичної культури та спорту.
За підсумками засідання затверджено план організаційно-пропагандистських заходів щодо проведення в фізкультурно-спортивних організаціях області заходів з нагоди святкування Олімпійського дня та відзначення Дня заснування Міжнародного Олімпійського Комітету.
Було прийнято рішення щодо проведення фінальних змагань «Олімпійського лелеченя» в термін з 13 до 17 травня, а зональні обласні етапи завершити протягом квітня.