На Харківщині визначились зі спортивним заходами на весняно-літній період

Сьогодні, 7 квітня, у Харкові була проведена спільна нарада обласного відділення Національного олімпійського комітету України та управління у справах молоді та спорту.

На порядку денному розглядались питання щодо проведення Всеукраїнських заходів НОК таких, як #OlympicLab, «Олімпійське лелеченя», «Олімпійський день», а також увіковічення імені Олімпійського чемпіона, уславленого волейболіста Юрія Пояркова тощо.

В роботі нараді брали участь голова відділення Національного олімпійського комітету у Харківській області Віктор Христоєв, начальник управління у справах молоді та спорту ХОДА Віталій Кириленко, члени відділення, відповідальні працівники управління, керівники спортивних організацій області, керівники училищ фізичної культури та спорту.

За підсумками засідання затверджено план організаційно-пропагандистських заходів щодо проведення в фізкультурно-спортивних організаціях області заходів з нагоди святкування Олімпійського дня та відзначення Дня заснування Міжнародного Олімпійського Комітету.

Було прийнято рішення щодо проведення фінальних змагань «Олімпійського лелеченя» в термін з 13 до 17 травня, а зональні обласні етапи завершити протягом квітня.