Міжнародна науково-практична конференція на Буковині

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6 квітня у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося офіційне відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи», присвяченої Міжнародному дню спорту на благо розвитку та миру.
Вперше на Буковині наукова конференція проходить під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, за участі та підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області, Чернівецької міської ради.
В роботі конференції беруть участь близько 200 учасників з чотирьох країн Європи. Про це під час урочистого відкриття конференції повідомив декан факультету фізичної культури та здоров’я людини
Гостей конференції привітав у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ректор Степан Мельничук. У своєму вітальному слові він теж висловив занепокоєння стосовно здоров’я сучасної молоді та наголосив на тому, що університет усіляко залучає студентство до здорового способу життя та підтримує їх у спортивних починаннях. Підтвердженням його слів стали грамоти студентам факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за здобутки на Всеукраїнській студентській Олімпіаді зі спеціальності «Фітнес і рекреація» у м. Львів.
З вітальним словом до учасників звернувся голова відділення НОК України у Чернівецькій області Іван Гешко, який, у свою чергу, вручив подяки за підтримку спорту в області: ректору Чернівецького національного університету професору, доктору фізико-математичних наук, голові центру управління об’єктом ЮНЕСКО Степану Мельничуку, проректору з науково-педагогічної роботи та навчально-виховного процесу, професору, доктору історичних наук Тамарі Марусик, декану факультету
«Спорт – запорука благополуччя нації», – відзначив іменитий спортсмен.
У пленарному засіданні, яке розпочалося відразу після відкриття виступили представники вищих навчальних закладів України, Молдови та Румунії. Своїми теоретичними та практичними знаннями учасники конференції матимуть змогу поділитись під час секційних засідань.