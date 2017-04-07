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«Весняні старти» з плавання у Деснянському районі столиці
07 Квітня 2017 Поділитися
«Весняні старти» з плавання у Деснянському районі столиці

Днями в Деснянському районі Києва пройшли дитячі змагання з плавання «Весняні старти».

У них брали участь понад 100 юних спортсменів у віковій категорії від 5 до 13 років.

Змагання були організовані за підтримки Київського відділення Національного олімпійського комітету України та спільними зусиллями дитячих шкіл плавання «H2O» і «від А до Я».

Учасники «Весняні стартів» були нагороджені пам'ятними призами, дипломами та довгоочікуваними медалями, а також отримали незабутні емоції від перших спортивних перемог.

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