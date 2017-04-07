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Стрілок Олег Царьков став найкращим спортсменом березня на Вінниччині
07 Квітня 2017 Поділитися
Стрілок Олег Царьков став найкращим спортсменом березня на Вінниччині

Сьогодні, 7 квітня, на виконкомі обласного відділення Національного олімпійського комітету України було визначено найкращого спортсмена березня на Вінниччині.

Ним став 29-річний ас кульової стрільби Олег Царьков. За традицією він отримає грошовий сертифікат відділення НОК на 3 тисячі гривень.

Олег Царьков – майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон і призер міжнародних змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Минулого місяця він став срібним медалістом чемпіонату Європи серед чоловіків (в олімпійській вправі), що проходили у Маріборі (Словенія).

«Олег Царьков підтвердив свій високий клас, він входить до еліти світового стрілецького спорту. Минулого року Олег був восьмим у фіналі Олімпіади в Бразилії. Щоправда, тоді він представляв Львівську, а не Вінницьку область. Тепер Олег Царьков є нашою олімпійською надією», – сказав віце-президент обласної федерації кульової стрільби Віктор Щерба.

«Кульова стрільба активно розвивається в нашій області, у цього виду спорту непогані олімпійські перспективи. Адже з кожним роком рівень провідних вінницьких представників стрільби зростає», – наголосив голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Павло Хникін.  

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