Стрілок Олег Царьков став найкращим спортсменом березня на Вінниччині

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Сьогодні, 7 квітня, на виконкомі обласного відділення Національного олімпійського комітету України було визначено найкращого спортсмена березня на Вінниччині.
Ним став 29-річний ас кульової стрільби Олег Царьков. За традицією він отримає грошовий сертифікат відділення НОК на 3 тисячі гривень.
Олег Царьков – майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон і призер міжнародних змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Минулого місяця він став срібним медалістом чемпіонату Європи серед чоловіків (в олімпійській вправі), що проходили у Маріборі (Словенія).
«Олег Царьков підтвердив свій високий клас, він входить до еліти світового стрілецького спорту. Минулого року Олег був восьмим у фіналі Олімпіади в Бразилії. Щоправда, тоді він представляв Львівську, а не Вінницьку область. Тепер Олег Царьков є нашою олімпійською надією», – сказав віце-президент обласної федерації кульової стрільби Віктор Щерба.
«Кульова стрільба активно розвивається в нашій області, у цього виду спорту непогані олімпійські перспективи. Адже з кожним роком рівень провідних вінницьких представників стрільби зростає», – наголосив голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Павло Хникін.