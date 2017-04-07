Жан Беленюк, Євген Чертков та чоловіча гандбольна команда «Мотор» - найкращі на Запоріжжі

Відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області спільно з обласним осередком Асоціації спортивних журналістів щомісяця визначають кращого спортсмена і тренера області.

Так, в січні нинішнього року кращою спортсменкою названо володарку трьох золотих нагород командного чемпіонату України з легкої атлетики, спортсменку обласної школи вищої спортивної майстерності, майстра спорту України міжнародного класу Анастасію Ткачук. А кращим тренером січня визнано її тренера, тренера-викладача обласної школи вищої спортивної майстерності, Заслуженого працівника і тренера фізичної культури і спорту України, Костянтина Рурака.

У лютому кращим спортсменом нашої області названо срібного призера міжнародної матчевої зустрічі в Республіки Білорусь з бігу на 60 м та в комбінованій естафеті 4Х200 м, кандидата в майстри спорту, студента Запорізького гідроенергетичного коледжу Яна Конящего. А кращим тренером визнано його тренера, тренера-викладача з легкої атлетики комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з легкої атлетики «Локомотив» Запорізької міської ради Сергія Буренка.

Під час урочистостей були оголошені підсумки конкурсу «Лауреати спортивного року–2016 року» у номінації «Кращі спортсмени та тренери з олімпійських видів спорту».

Переможцями серед спортсменів стали:

Жан Беленюк (боротьба греко-римська)

Максим Долгов (стрибки у воду)

Олександр Надтока (академічне веслування)

«Найкращі тренери року»:

Євген Чертков (боротьба греко-римська)

Ірина Журавльова (стрибки у воду)

Андрій Сватьєв (академічне веслування)

«Найкраща команда року»:

Чоловіча гандбольна команда «Мотор»

Жіноча команда з пляжного волейболу «ОШВСМ-Спартак»

Чоловіча гандбольна команда «ЗТР»