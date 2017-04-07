Жан Беленюк, Євген Чертков та чоловіча гандбольна команда «Мотор» - найкращі на Запоріжжі

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Відділення Національного олімпійського комітету України у Запорізькій області спільно з обласним осередком Асоціації спортивних журналістів щомісяця визначають кращого спортсмена і тренера області.
Так, в січні нинішнього року кращою спортсменкою названо володарку трьох золотих нагород командного чемпіонату України з легкої атлетики, спортсменку обласної школи вищої спортивної майстерності, майстра спорту України міжнародного класу Анастасію Ткачук. А кращим тренером січня визнано її тренера, тренера-викладача обласної школи вищої спортивної майстерності, Заслуженого працівника і тренера фізичної культури і спорту України, Костянтина Рурака.
У лютому кращим спортсменом нашої області названо срібного призера міжнародної матчевої зустрічі в Республіки Білорусь з бігу на
Під час урочистостей були оголошені підсумки конкурсу «Лауреати спортивного року–2016 року» у номінації «Кращі спортсмени та тренери з олімпійських видів спорту».
Переможцями серед спортсменів стали:
Жан Беленюк (боротьба греко-римська)
Максим Долгов (стрибки у воду)
Олександр Надтока (академічне веслування)
«Найкращі тренери року»:
Євген Чертков (боротьба греко-римська)
Ірина Журавльова (стрибки у воду)
Андрій Сватьєв (академічне веслування)
«Найкраща команда року»:
Чоловіча гандбольна команда «Мотор»
Жіноча команда з пляжного волейболу «ОШВСМ-Спартак»
Чоловіча гандбольна команда «ЗТР»