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У Чернігові «Бігли заради життя дитини»
07 Квітня 2017 Поділитися
У Чернігові «Бігли заради життя дитини»

З нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області спільно з благодійним фондом «Серце до Серця» провели чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу під гаслом «Біжу заради життя дитини».

Метою даної акції є збір коштів на медичне обладнання у обласні дитячі лікарні України.

Захід пройшов у Міському парку культури та відпочинку. До забігів на різні дистанції долучилося більше 100 учасників.

Переможці змагань були нагороджені грамотами, медалями і сувенірами.

 

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