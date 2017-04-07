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У Чернігові «Бігли заради життя дитини»
07 Квітня 2017 Поділитися
З нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області спільно з благодійним фондом «Серце до Серця» провели чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу під гаслом «Біжу заради життя дитини».
Метою даної акції є збір коштів на медичне обладнання у обласні дитячі лікарні України.
Захід пройшов у Міському парку культури та відпочинку. До забігів на різні дистанції долучилося більше 100 учасників.
Переможці змагань були нагороджені грамотами, медалями і сувенірами.
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