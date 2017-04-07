У Чернігові «Бігли заради життя дитини»

З нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області спільно з благодійним фондом «Серце до Серця» провели чемпіонат міста з легкоатлетичного кросу під гаслом «Біжу заради життя дитини».

Метою даної акції є збір коштів на медичне обладнання у обласні дитячі лікарні України.

Захід пройшов у Міському парку культури та відпочинку. До забігів на різні дистанції долучилося більше 100 учасників.

Переможці змагань були нагороджені грамотами, медалями і сувенірами.