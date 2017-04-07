Ще два «срібла» в кишені українців на чемпіонаті Європи з важкої атлетики!

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Наші важкоатлети продовжують дарувати приємні новини з європейської першості з важкої атлетики, який триває в хорватському Спліті.
Українець Дмитро Чумак (94кг) здобув повний комплект нагород!
Дмитро з сумою 388 кг став срібним призером змагань. За підкорену штанги вагою 174 кг в ривку наш спортсмен нагороджений «малою» бронзою, а «мале» золото українець отримав за поштовх в 214 кг.
Наша Валентина Кісіль (90кг) стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики!
Українка з сумою 240 кг піднялась на другу сходинку п'єдесталу. В ривку нашій спортсменці підкорилась штанга вагою 110 кг, а в поштовху 130 кг, що принесло їй відповідно «малу» золоту і срібну нагороди!
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Дмитра та Валентину, тренерський склад збірної та Федерацію важкої атлетики України на чолі з Олександром Герегою з високими здобутками, побажавши подальших успіхів на міжнародній арені.