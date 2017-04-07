Новиниlarr НОКlarr Ще два «срібла» в кишені українців на чемпіонаті Європи з важкої атлетики!
Ще два «срібла» в кишені українців на чемпіонаті Європи з важкої атлетики!
07 Квітня 2017 Поділитися
Ще два «срібла» в кишені українців на чемпіонаті Європи з важкої атлетики!

Наші важкоатлети продовжують дарувати приємні новини з європейської першості з важкої атлетики, який триває в хорватському Спліті.

Українець Дмитро Чумак (94кг) здобув повний комплект нагород!

Дмитро з сумою 388 кг став срібним призером змагань. За підкорену штанги вагою 174 кг в ривку наш спортсмен нагороджений «малою» бронзою, а «мале» золото українець отримав за поштовх в 214 кг.

Наша Валентина Кісіль (90кг) стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики!

Українка з сумою 240 кг піднялась на другу сходинку п'єдесталу. В ривку нашій спортсменці підкорилась штанга вагою 110 кг, а в поштовху 130 кг, що принесло їй відповідно «малу» золоту і срібну нагороди!

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Дмитра та Валентину, тренерський склад збірної та Федерацію важкої атлетики України на чолі з Олександром Герегою з високими здобутками, побажавши подальших успіхів на міжнародній арені.

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Дьор-2017 106
Pyeongchang-2018 0308
Буенос-Айрес-2018 0541
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в