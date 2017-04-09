Важкоатлетка Анастасія Лисенко – срібна призерка європейської першості

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики в хорватському Спліті скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою.

Наша Анастасія Лисенко (+90 кг)здобула три срібні нагороди.

З сумою 277 кг українка піднялася на другу сходинку п'єдесталу. В ривку і в поштовху вона здобула «малі» срібні медалі.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад збірної України та Федерацію важкої атлетики України на чолі з її президентом Олександром Герегою з чудовим досягненням, побажавши й надалі впевнено прославляти гарні традиції української школи важкої атлетики у світі.