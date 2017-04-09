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Олег Верняєв здобуває «золото» на етапі Кубка світу в Лондоні та виграє загальний залік сезону!
09 Квітня 2017 Поділитися
Олег Верняєв здобуває «золото» на етапі Кубка світу в Лондоні та виграє загальний залік сезону!

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв продовжує тріумфувати на престижних міжнародних стартах.

На етапі Кубка світу в Лондоні українцю не було рівних в багатоборстві. З результатом 83.864 Олег посів найвищу сходинку на п'єдесталі пошани. Ця перемога дозволила йому стати переможцем загального заліку сезону.

Нагадаємо, на попередніх етапах світового Кубка Верняєв здобув «золото» в німецькому Штутгарті та «срібло» в американському Ньюарці.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олега та його особистого наставника Геннадія Сартинського з блискучим досягненням, відзначивши високий професіоналізм та неймовірну працьовитість цього чудового тандему. Він побажав не зупинятися на досягнутому та й надалі дарувати українським вболівальникам приємні миті гордості та радості за спортивні успіхи наших олімпійців.

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