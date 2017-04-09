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Українські «грації» здобули «бронзу» на етапі Кубка світу
09 Квітня 2017 Поділитися
На першому етапі світового Кубка з художньої гімнастики в італійському Пезаро українські спортсменки у багатоборстві здобули бронзові нагороди.
У вправах з 3 м'ячами та 2 скакалками (17.900) наші дівчата посіли третє місце.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашу команду та тренерський склад з прекрасним виступом, побажавши подальших успіхів та нових звершень на міжнародній арені.
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