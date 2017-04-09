Українські «грації» здобули «бронзу» на етапі Кубка світу

На першому етапі світового Кубка з художньої гімнастики в італійському Пезаро українські спортсменки у багатоборстві здобули бронзові нагороди.

У вправах з 3 м'ячами та 2 скакалками (17.900) наші дівчата посіли третє місце.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашу команду та тренерський склад з прекрасним виступом, побажавши подальших успіхів та нових звершень на міжнародній арені.