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Українські «грації» здобули «бронзу» на етапі Кубка світу
09 Квітня 2017 Поділитися
Українські «грації» здобули «бронзу» на етапі Кубка світу

На першому етапі світового Кубка з художньої гімнастики в італійському Пезаро українські спортсменки у багатоборстві здобули бронзові нагороди.

У вправах з 3 м'ячами та 2 скакалками (17.900) наші дівчата посіли третє місце.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав нашу команду та тренерський склад з прекрасним виступом, побажавши подальших успіхів та нових звершень на міжнародній арені.

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