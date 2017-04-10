Головний олімпієць Європи: «Дякую Україні за спортивні досягнення»

Виконуючий обов’язки президента Європейських Олімпійських Комітетів Янез Косьянчич залишився приємно враженим результатами свого візиту до України. «Це був чудовий досвід та велике задоволення побачити так багато видатних атлетів, сповнених радістю та позитивом. Це був хороший приклад прояву тих олімпійських цінностей, які ми разом відстоюємо», - зазначив за підсумками участі у Всеукраїнський церемонії «Герої спортивного року» очільник ЄОК.

«Щиро вдячний за спортивні досягнення вашої країни і роботу, яку ви робите для залучення юного покоління до здорового способу життя, щоб молодь могла навчитися жити відповідно до олімпійських цінностей дружби, поваги і досконалості, які забезпечать краще майбутнє в мирі та процвітанні. Національний олімпійський комітет України є одним із стовпів олімпійського руху Європи, який завжди готовий зробити свій внесок для розвитку олімпізму, за що глибоко вдячний Вам як спортивному лідеру, великому чемпіону та яскравій особистості», - відзначив головний олімпієць Європи в своєму листі на адресу президента НОК України Сергія Бубки.