Масову руханку провели до Дня здоров’я в черкаській гімназії № 9

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я і Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру в Черкасах організували масштабну та енергійну руханку. Приймала учасників черкаська гімназія №9.

1394 особи долучилися до масової гімнастики: учні, вчителі, батьки та гості гімназії. Участь у «здоровому» заході брали заступник голови ОДА Костянтин Омаргалієв, заступник міського голови Ігор Коломоєць, директор департаменту освіти та гуманітарної політики Ігор Волошин, депутати міської ради Ігор Кривошеєв, Олексій Мельник.

Усі гуртом присідали, стрибали, нахилялися заради здорового способу життя. Яскравості заходу додали різнокольорові стрічечки та кульки в руках учасників.

Захід організували спільно відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

У подарунок гімназія отримала набір м’ячів, спортивні календарі та прапор НОК.

