Легкоатлетичний крос пам’яті Юрія Козловського

8 квітня у вінницькому Лісопарку провели традиційний легкоатлетичний крос пам’яті професора, заслуженого тренера України Юрія Козловського.

Змагання мали статус чемпіонату Вінницької області. Їх організували і провели спільними зусиллями спортуправління ОДА, відділення НОК України у Вінницькій області, обласна федерація легкої атлетики і обласна СДЮШОР з цього виду спорту.

На старт виходили близько 300 учасників з 15 районів і двох спортшкіл Вінниці, а також Гайворону (Кропивницька область).

«Крос зібрав серйозний склад. Є і майстри, і кандидати в майстри спорту, учасники чемпіонатів України. Це змагання слугує гарним стартом сезону», – поділилась керівник змагань директора Вінницької СДЮШОР з легкої атлетики Алла Гарницька.

Наймолодшим бігунам було 13 років. Передбачили й окремий забіг для ветеранів спорту, деяким з яких було за 70. Всі долали по колу різну дистанцію – від 500 метрів до 4 кілометрів .

«Я вже 10 років поспіль виграю чемпіонати України з легкої атлетики серед ветеранів. Для мені обласні кроси є справжнім святом, адже вони проводяться лише тричі на рік. Тут можна зустрітися з друзями – спортсменами і тренерами. Це важлива подія і для юних бігунів з районів, адже тут вони можуть оцінити свій рівень», – сказав 80-річний вінничанин Анатолій Орєхов.

Нагородження проводили дочка і онук Юрія Козловського.

«Батько був видатним тренером, він підготував низку призерів Європи і світу. Він також займався наукової роботою, писав книги, – згадує дочка Юрія Козловського Ірина. – Дякую організаторам за проведення меморіальних змагань. Адже саме мій батько заснував обласний весінній крос. З 2000 року ці змагання носять його ім’я».

Загалом було розіграно 28 комплектів нагород. Приміром, 30-річний Анатолій Демидов (Тульчин) став переможцем на найпрестижнішій і найдовшій дистанції – на 4 кілометри .

«Я 11 років займаюся «королевою спорту». Це не перша моя перемога. Раніше неодноразово вигравав меморіали Юрія Козловського і обласні осінні кроси», – сказав Анатолій Демидов. «Працюю в Тульчинській школі для дітей-сиріт. Привіз з собою учнів. Бажаю їм наслідувати мій приклад».

Найкращі учасники отримали кубки, грамоти і медалі. Відзначили наймолодших бігунів серед юнаків і дівчат.

Визначили й призерів в командному заліку. Перше місце серед територіальних громад посіла Вінниця, далі – Жмеринка та Козятинський район. В заліку серед спортшкіл на п’єдестал пошани піднялися Жмеринська ДЮСШ (як і в останні кілька років), Вінницька СДЮШОР з легкої атлетики і ДЮСШ Хмельника.

