Тернопільщина долучилась до Міжнародного дня спорту

«О, Спорт! Ти – мир й надбання усіх народів на планеті! Несеш ти радість, щастя й мир немов ріка – весняні води».

Даний вислів П’єра де Кубертена став провідною ідеєю зустрічі студентів факультету педагогіки і психології (напрям підготовки початкова освіта) Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка з випускником факультету фізичного виховання, стипендіатом Національного олімпійського комітету України Іваном Панасюком.

Захід був організований кафедрою фізичного виховання за сприяння відділення НОК України у Тернопільській області України та Олімпійської академії України й приурочений відзначенню Міжнародного дня спорту заради розвитку і миру.

У ході бесіди студенти, майбутні вчителі початкових класів дізнались про спорт як соціальне явище, видатних спортсменів-легкоатлетів, учасників Олімпійських ігор, випускників університету: випускниць факультету фізичного виховання Віру Зозулю та Анжелу Балахонову.