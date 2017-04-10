Тернопільщина долучилась до Міжнародного дня спорту

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«О, Спорт! Ти – мир й надбання усіх народів на планеті! Несеш ти радість, щастя й мир немов ріка – весняні води».
Даний вислів П’єра де Кубертена став провідною ідеєю зустрічі студентів факультету педагогіки і психології (напрям підготовки початкова освіта) Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка з випускником факультету фізичного виховання, стипендіатом Національного олімпійського комітету України Іваном Панасюком.
Захід був організований кафедрою фізичного виховання за сприяння відділення НОК України у Тернопільській області України та Олімпійської академії України й приурочений відзначенню Міжнародного дня спорту заради розвитку і миру.
У ході бесіди студенти, майбутні вчителі початкових класів дізнались про спорт як соціальне явище, видатних спортсменів-легкоатлетів, учасників Олімпійських ігор, випускників університету: випускниць факультету фізичного виховання Віру Зозулю та Анжелу Балахонову.