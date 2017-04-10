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Українці боротимуться за медалі чемпіонату світу з велотреку
10 Квітня 2017 Поділитися
Українці боротимуться за медалі чемпіонату світу з велотреку

12 квітня в Гонконзі стартує світова першість з велосипедного спорту на треку серед еліти.

На найголовнішому старті сезону українська команда буде представлена своїм потужним складом.

Заявка нашої збірної нараховує 9 спортсменів.

Змагання триватимуть до 16 квітня.

Склад збірної України

Чоловіки: Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Тарас Шевчук.

Жінки: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячіна, Анна Нагірна, Олена Старікова. 

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