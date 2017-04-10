В Миколаєві урочисто відкрито сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям

Цими днями в районному центрі Миколаївського району Львівщини відбулося урочисте відкриття сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям.

Майданчик облаштували в рамках реалізації обласної цільової програми «Спортивний майданчик» на 2011-2016 роки.

Участь в урочистій церемонії взяли голова бюджетної комісії Львівської облради Олег Домчак, голова профільної комісії Михайло Гичка, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода, легенда львівського футболу Ігор Кульчицький, представники відділення НОК України у Львівській області, обласної федерації футболу, районної та міської влади, депутатський корпус, ветерани спорту, юні спортсмени, вчителі, батьки та численні журналісти.

Варто відзначити, що зважаючи на ініціативу й суттєву фінансову підтримку Миколаївської міської та районної рад, такий спортивний майданчик збудовано удвічі більшим, що дозволило утворити поруч із трав’яним футбольним полем справжній спортивний комплекс.

Вітали учасників святкового дійства мистецькі колективи Миколаєва, а після освячення місцевим священником футбольного поля зі штучним покриттям та подарунків з м’ячами та почесними грамотами, розпочалися дитячі спортивні поєдинки.

На облаштування цього спортивного майданчика із обласного бюджету скеровано 500 тис. грн, з районного – 500 тис.грн та 1200 тис. грн. – з міського.

Варто зазначити, що в 2016 році в рамках обласної програми «Спортивний майданчик» на Львівщині облаштували 68 сучасних спортивних майданчиків: 28 спортивних майданчиків зі штучним покриттям та 40 майданчиків із тренажерним обладнанням. На цю мету з обласного бюджету виділили 16 млн. грн й відповідні кошти місцевих бюджетів.