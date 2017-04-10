#OlympicLab продовжує крокувати Закарпаттям

Цього разу Всеукраїнський проект завдяки відділенню Національного олімпійського комітету України у Закарпатській області завітав у НВК «Престиж» міста Ужгорода.

Цей захід приурочили Всесвітньому дню здоров’ю і Міжнародному дню спорту заради розвитку та миру.

Учні першого класу НВК «Престиж» провели урок-семінар щодо здорового способу життя, один із модулів #OlympicLab не лише зі своїм учителем фізкультури Оксаною Чистяковою, а й із дворазовою учасницею Олімпійських ігор зі сноубордингу, срібною призеркою всесвітньої Універсіади Анноюмарією Чундак, головою обласного відділення НОК України Іваном Риляком та стипендіатом НОК України Оксаною Пехньо.

Гості вручили дітям м’ячі, скакалки, футболки, блокноти, ручки, щоденники, календарі, літературу на олімпійську тематику та сфотографувалися на згадку.



Директор НВК «Престиж» Наталія Гриценко та представники батьківського комітету щиро подякували за подарунки та співпрацю, а Іван Риляк зазначив, що цей захід десь символічно збігся з Міжнародним днем спорту на благо розвитку та миру. «Якщо дорослі спільними зусиллями робитимуть усе, щоб діти побільше рухалися, займалися спортом, то в нас молоде покоління виросте здоровим та щасливим», - зауважив голова відділення НОК України у Закарпатській області.