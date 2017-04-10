Школярі здійснили забіг у Міжнародний день спорту

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Учні Черкаської загальноосвітньої школи №28 відзначили Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, разом з батьками та гостями закладу провівши свято.
Понад 150 учасників відзначили День спорту руханкою та легкоатлетичним пробігом вулицями Південно-Західного району Черкас.
На захід завітали та долучилися до пробігу секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький, стипендіат відділення НОК України у Черкаській області, майстер спорту України Олександр Гнатенко та майстер спорту України з легкої атлетики Денис Нечипоренко.
Школа № 28 отримала в подарунок від обласного відділення Національного олімпійського комітету комплект м’ячів.
«Ми залучили до спортивного заходу батьків, щоб вони більше часу проводили з дітьми, при цьому не біля телевізора, а на свіжому повітрі. Позитивних емоцій було через край», – відзначає директор школи Тетяна Скорик.