Рівненські «лелеченята» з команди «Екстрим» знову здобули перемогу

Нещодавно завершився третій (обласний) етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» - «Olympic move UA», який проводиться Національним олімпійським комітетом України.

В Рівному, вже традиційно, щовесни в приміщенні ДЮСШ №4 збираються переможці другого етапу змагань, що проходить у районах та містах обласного значення.

Розпочався захід з вітальних слів начальника управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталія Ліпського, голови відділення НОК України в Рівненській області, директора комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» обласної ради Миколи Петренчука, майстра спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каное, учасника Олімпійських ігор в Сіднеї, а нині директора комунального закладу «Обласна школа вищої спортивної майстерності» обласної ради Леоніда Камлочука та учасниці Олімпійських ігор в Пекіні з плавання Катерини Дікіджі, котра також провела розминку для всіх учасників перед початком змагань.



Школярі боролися між собою в різних конкурсах, за підсумками котрих і встановлювалися місця, які посів кожен колектив на п’єдесталі перемоги. Учасники намагалися здивувати суддівську колегію красивими і артистичним виступами під час конкурсу «Презентація команди», в ході якого команди представляли свої населені пункти й навчальні заклади, читали вірші, демонстрували спортивні емблеми і максимально творчо подавали інформацію про свої спортивні досягнення. Найвправніші молоді спортсмени навіть показували цікаві акробатичні номери.

Спортивний етап змагань складався з комбінованої естафети, під час якої діти на швидкість проходили дистанції, водночас вправляючись з різноманітним спортивним інвентарем. Але звичайно спортивно-масовий захід повинен бути доповнений і «Олімпійською вікториною». Цього разу кожній команді потрібно було дати відповіді на понад сотню питань, що стосувалися історії олімпійського спорту, сучасного його стану в Україні та на Рівненщині. Попри здавалося б складність цього конкурсу, більшість команд достатньо добре впоралися з завданням.



За підсумками всіх конкурсів вкотре найкраще продемонструвати свою артистичність, ерудованість та фізичну підготовку, зуміли учасники команди «Екстрім» з Рівненського НВК «Колегіум» під керівництвом вчителя фізичної культури Олега Левенця. Молоді спортсмени здобули вже п’яту перемогу в фіналі «Олімпійського лелеченя» протягом останніх років. На друге загальнокомандне місце зуміли здійнятися вихованці Крупецької ЗОШ з Крупецької об’єднаної територіальної громади, які сформували команду «Старт». Замкнула трійку призерів команда «Пульс», до якої увійшли учні ЗОШ №3 з м. Вараш. Окрім командного заліку, визначення кращих відбулося також і на індивідуальному рівні, коли спортсмени змагались в індивідуальних конкурсах. Тут знову підтвердили реноме лідерів учасники команди «Екстрім» і здобули перемогу в обох конкурсах. Завдання з обертанням обручів на талії найкраще підкорилося Юженко Софії, а її колега по команді Карачун Вікторія, не мала рівних у вправі з володіння скакалкою.



Команду переможців представляли: Гаврюк Ян, Хомчук Артур, Демчук Віталій, Солодчук Анатолій, Паламарчук Назарій, Мельникович Михайло, Цегельник Тетяна, Карачун Вікторія, Подсада Анна, Юженко Софія, Карпюк Дарина, Якубович Ірина.

По завершенню змагань всі учасники отримали сувеніри, а переможці та призери дипломи, медалі, кубки, спортивний інвентар та літературу від відділення НОК України в Рівненській області.