Ранковий флешмоб провели з нагоди Дня здоров’я в черкаській школі № 21

Всесвітній день здоров’я відзначають щороку 7 квітня. Цього дня в містах та селах проходить безліч спортивних заходів.

У Черкасах розпочали «здоровий» день ранковим флешмобом у загальноосвітній школі № 21. Участь у ньому брали понад півтори сотні учнів навчального закладу. Вони гуртом виконали ранкову гімнастику, а потім створили серце та цифру «21».

Захід організували відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області спільно з організацією «Спорт для всіх».

Учасники отримали подарунки від відділення НОК, школі вручили комплект м’ячів.