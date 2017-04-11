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Ранковий флешмоб провели з нагоди Дня здоров’я в черкаській школі № 21
11 Квітня 2017 Поділитися
Всесвітній день здоров’я відзначають щороку 7 квітня. Цього дня в містах та селах проходить безліч спортивних заходів.
У Черкасах розпочали «здоровий» день ранковим флешмобом у загальноосвітній школі № 21. Участь у ньому брали понад півтори сотні учнів навчального закладу. Вони гуртом виконали ранкову гімнастику, а потім створили серце та цифру «21».
Захід організували відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області спільно з організацією «Спорт для всіх».
Учасники отримали подарунки від відділення НОК, школі вручили комплект м’ячів.
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