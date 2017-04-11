Юні гімнасти готуються до Олімпійського фестивалю

З 8 по 9 квітня у Берліні (Німеччина) проходили представницькі міжнародні змагання серед юніорів (юнаків) за участю 23-х найсильніших світових гімнастичних країн.

Для більшості українських спортсменів ці старти стали першими закордонними випробуваннями такого високого рівня.

Окрім здобуття безцінного міжнародного досвіду для Іллі Зубова та Миколи Попова змагання були відбірковими на XIV Європейський юнацький олімпійський фестиваль (ЄЮОФ), що в липні пройде в угорському Дьорі.

Ілля Зубов посів високе 7 місце у вправі на коні і разом зі своїми колегами – Миколою Поповим, а також Максимом Василенком і Рустамом Ахмадом зуміли зайняти 7 місце у багатоборстві.

Разом з тим, українці не з пустими руками повертаються з цього турніру, у їх доробку – «золото» у вільних вправах Максима Василенка і «бронза» у Рустама Ахмада у вправах на кільцях.

Остаточно гімнастичний склад збірної України на Олімпійський фестиваль буде сформований після чемпіонату України серед юнаків, який з 3 по 7 травня прийматиме Івано-Франківськ.

Також перед поїздкою на ЄЮОФ на юних гімнастів з 16 по 19 червня чекатиме контрольний старт у Будапешті (Угорщина).