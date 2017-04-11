Волейбольний турнір у Кропивницькому назвав переможців

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8-9 квітня в спортивній залі Центральноукраїнського національного технічного університету міста Кропивницького проходив турнір з класичного волейболу серед чоловічих команд, присвячений пам'яті тренера-викладача кафедри фізичного виховання КНТУ Шевченка Миколи Івановича.
Турнір проведено обласною федерацією волейболу за підтримки відділення НОК України в Кіровоградській області та відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради.
У змаганнях взяли участь шість колективів спортсменів - аматорів. У напруженій боротьбі золоті нагороди вибороли волейболісти команди «Нафтохімік» з міста Кременчука. Срібну сходинку п’єдесталу посіли спортсмени факультету фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Бронзовими призерами стали волейболісти команди «Обленерго» (м. Кропивницький).
Переможці й призери змагань, а також кращі гравці турніру в різних номінаціях нагороджені медалями від обласного відділення Національного олімпійського комітету України, дипломами відділу фізичної культури та спорту міської ради, кубками та цінними подарунками від обласної федерації волейболу.