До Дня здоров’я у Харківському училищі фізкультури бігали всі

7 квітня, в день створення Всесвітньої організації охорони здоров'я, відмічається Всесвітній день здоров’я (World Health Day).

Починаючи з 1950 року по всьому світу проходять заходи, в тому числі і спортивні, які доводять людям, яке значення має здоров’я в їх житті.

З нагоди цього свята спортивною частиною Харківського державного вищого училища фізичної культури був організований та проведений спортивно-масовий захід, участь у якому брали учні, студенти й співробітники закладу.

Окрім основної мети – пропаганди здорового способу життя, високої фізичної активності та відмови від шкідливих звичок, організатори закликали звернути увагу присутніх до однієї з поширених хвороб 21 сторіччя – депресії. ВООЗ оголосила цей недуг головною темою Всесвітнього дня здоров’я 2017 року.

Розпочався захід з лінійки, на якій ведучі – майстер спорту України з веслувального слалому Ксенія Ключко та майстер спорту з легкої атлетки Віталій Пінкевич ознайомили присутніх з історією створення, традиціями відзначення цього Дня, поцікавилися у присутніх, що для них є здоров’я, та отримали привітання і настанови від директора ХДВУФК №1 Юрія Назаренка.

Упродовж свята колектив училища взяв участь у спортивній розминці, яку провела випускниця ХДВУФК №1, майстер спорту України міжнародного класу, учасниця Олімпійських ігор-2016, бронзова призер чемпіонату Європи-2017, володар національного рекорду України зі стрибків з жердиною Марина Килипко.

Після динамічного розігріву з позитивним настроєм охочі, яких до слова було чимало, взяли участь у легкоатлетичному забігу. За його підсумком були визначені перші три місця серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат. До трійок переможців потрапили:

Юнаки:

1. Кононенко Віктор (відділення легкої атлетики)

2. Красніков Ярослав (відділення легкої атлетики)

3. Врадій Олег (відділення легкої атлетики)

Дівчата:

1. Север'янова Любов (відділення легкої атлетики)

2. Вдовиченко Дар’я (відділення легкої атлетики)

3. Север'янова Тамара (відділення легкої атлетики)

Чоловіки:

1. Фіщенко Віталій (вчитель з академічного веслування)

2. Гноєвий Віталій (представник харчоблока)

3. Назаренко Юрій (директор ХДВУФК №1)

Жінки:

1. Хорольська Вікторія (секретар)

2. Бутенко Олена (вихователь)

3. Кітіченко Тетяна (вчитель географії)

Переможці та призери в кожній з номінацій отримали Подяки за активну участь у заході, які вручали директор і випускниця училища Марина Килипко, а кожен з учасників отримав заряд бадьорості та гарного настрою.

З огляду на зацікавленість, яку викликала ця подія в колективі училища та захоплення, з яким присутні брали участь у програмі до Всесвітнього дня здоров’я, свято має відбутися і наступного року.