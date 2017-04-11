«Тато, мама, я – спортивна сім’я» у Хмельницькому

8 квітня відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області спільно з обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провели фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я».

Мета даного заходу: формування родинних традицій до занять фізичною культурою та спортом; зміцнення психологічних та емоційних стосунків у сім’ї шляхом об’єднання зусиль для досягнення спільних цілей; спонукання батьків на особистому прикладі заохочувати дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

З вітальним словом до учасників фестивалю звернувся член виконкому відділення НОК, директор ХОЦФЗН «Спорт для всіх» Олександр Якушев.

У обласному фестивалі взяли участь 16 сімей - переможці І етапу міських та районних змагань, які нещодавно відбулись у населених пунктах області. Усі діти з нетерпінням чекали, коли разом з татом і мамою зможуть випробувати свої сили, виконуючи естафети, демонструючи вольові якості, спритність та командну згуртованість.

Свою майстерність та спритність родини показували у естафетах: «Флорбол», «Метання дротиків у ціль», «Човниковий біг», «Гонка повітряних куль», «Садіння і збір картоплі» та у спортивній вікторині.

За підсумками усіх випробувань, 1 місце посіла родина Верхола (м. Волочиськ), 2 місце – у сім’ї Гетманчук (м. Шепетівка), а третіми стала – родина Мельник (м. Хмельницький).

Це було справжнє спортивне свято для учасників заходу. Батьки і діти отримали незабутнє враження та масу позитивних емоцій від активно проведеного дозвілля у родинному колі.

Команди нагороджені грамотами, медалями, вимпелами, брелками, призами від обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та призами відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області.