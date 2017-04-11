Олімпійський чемпіон Юрій Зайцев вручив призи новому поколінню важкоатлетів у Павлограді

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Цими вихідними на базі спортивного клубу «Територія Fitness» у місті Павлограді, що у Дніпропетровській області, був проведений відкритий турнір з важкої атлетики на призи Олімпійського чемпіона Юрія Зайцева.
У змаганнях брали участь близько 80 хлопців та дівчат, які прибули не тільки з різних куточків області, а й України: з Донецька, Дніпра, Луганська, Миколаївської області, Кривого Рогу, Кам’янського, с. Софіївки, с. Маломихайлівка та інших населених пунктів.
На церемонії відкриття гості та учасники змагань із захопленням спостерігали за виступом вихованців міського культурно-дозвільного центру та Палацу творчості дітей та юнацтва. Найяскравішим номером і несподіванкою для всіх став виступ павлоградського барда Сергія Урсуляка, який написав і виконав пісню про Олімпійського чемпіона Юрія Зайцева!
У першому потоці за призи змагалися спортсмени старшої вікової групи, показуючи майстер-клас юним важкоатлетам. Відзначимо, що тут виступали і діючі чемпіони Європи й учасники чемпіонатів світу. Серед яких були: дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики серед кадетів Дмитро Сухоцький (Павлоград), чемпіон Європи серед ветеранів Віктор Летючий (Дніпро), призер чемпіонату світу серед молоді Антон Плесной (Сніжне) та інші. До речі, Антону підкорилася штанга вагою
У наступних потоках вже виступали юні спортсмени, які показали цікаву боротьбу та встановили особисті рекорди!
Нагородив переможців та призерів пам’ятними кубками й подарунками від відділення НОК України в Дніпропетровській області, його голови Андрія Павелка та заступника Владислава Штамбурга, Федерації важкої атлетики Павлограда проводив сам Олімпійський чемпіон Юрій Зайцев.