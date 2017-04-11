Олімпійський чемпіон Юрій Зайцев вручив призи новому поколінню важкоатлетів у Павлограді

Цими вихідними на базі спортивного клубу «Територія Fitness» у місті Павлограді, що у Дніпропетровській області, був проведений відкритий турнір з важкої атлетики на призи Олімпійського чемпіона Юрія Зайцева.

У змаганнях брали участь близько 80 хлопців та дівчат, які прибули не тільки з різних куточків області, а й України: з Донецька, Дніпра, Луганська, Миколаївської області, Кривого Рогу, Кам’янського, с. Софіївки, с. Маломихайлівка та інших населених пунктів.

На церемонії відкриття гості та учасники змагань із захопленням спостерігали за виступом вихованців міського культурно-дозвільного центру та Палацу творчості дітей та юнацтва. Найяскравішим номером і несподіванкою для всіх став виступ павлоградського барда Сергія Урсуляка, який написав і виконав пісню про Олімпійського чемпіона Юрія Зайцева!

У першому потоці за призи змагалися спортсмени старшої вікової групи, показуючи майстер-клас юним важкоатлетам. Відзначимо, що тут виступали і діючі чемпіони Європи й учасники чемпіонатів світу. Серед яких були: дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики серед кадетів Дмитро Сухоцький (Павлоград), чемпіон Європи серед ветеранів Віктор Летючий (Дніпро), призер чемпіонату світу серед молоді Антон Плесной (Сніжне) та інші. До речі, Антону підкорилася штанга вагою 200 кг , і це стало рекордом змагань.

У наступних потоках вже виступали юні спортсмени, які показали цікаву боротьбу та встановили особисті рекорди!

Нагородив переможців та призерів пам’ятними кубками й подарунками від відділення НОК України в Дніпропетровській області, його голови Андрія Павелка та заступника Владислава Штамбурга, Федерації важкої атлетики Павлограда проводив сам Олімпійський чемпіон Юрій Зайцев.