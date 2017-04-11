Столичні школярі долучилися до акції МОК «White Card»

Сьогодні в рамках відзначення Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру у приміщенні Міністерства молоді та спорту України відбулася зустріч зі школярами шостого класу Спеціалізованої школи з поглибленим вивченням української мови № 320.

У заході взяли участь заступник міністра молоді та спорту з питань євроінтеграції Микола Мовчан, директор департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту Роман Вірастюк, директор департаменту молодіжної політики Мінмолодьспорту Ірина Бєляєва, начальник міжнародного відділу Мінмолодьспорту Наталя Радчук та представник НОК України Вікторія Веселова.

На заході присутні обговорили питання здорового способу життя, олімпійські цінності, діяльність НОК України та його освітні проекти, важливість занять спортом, Олімпійську хартію, міжнародні програми у сфері молоді та спорту, співпрацю з організаціями ООН, зокрема ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, а також підкреслили важливість знання іноземної мови для подальшого майбутнього, спілкування з однолітками, участі у міжнародних програмах.

На завершення зустрічі всі учасники отримали сувеніри від НОК України та взяли участь в акції Міжнародного Олімпійського Комітету «Carton Blanc» («White Card»), показавши білу картку на знак миру та процвітання.

