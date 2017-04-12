Кропивницький приймав Універсіаду з художньої гімнастики

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4-7 квітня в спортивній залі факультету фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка проходила ХІІІ Універсіада України з художньої гімнастики. У змаганнях брали участь гімнастки з дев’яти вищих навчальних закладів.
Під час урочистого відкриття змагань юних грацій привітали: перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області Олександр Кузьмін, заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Уляна Соколенко, ректор педагогічного університету Олег Семенюк.
За підсумками Універсіади гімнастки КДПУ імені В. Винниченка Ангеліна Пархоменко, Яна Вігула, Валерія Михайленко, Юлія Левицька, Дар’я Шпирук, Вікторія Фесюк, Олександра Кущенко, набравши 852,5 бали здобули для Кіровоградщини перше загальнокомандне місце. В окремих видах програми золоті медалі завоювали Валерія Михайленко (змагання з булавами) та Вікторія Фесюк (вправи з м’ячем). Загалом господарі змагань завоювали 29 нагород. Тренує кіровоградських спортсменок майстер спорту СРСР з гімнастики художньої, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Ольга Шевченко.
Переможці й призери змагань нагороджені медалями від обласного відділення Національного олімпійського комітету України та кубками від федерації художньої гімнастики.