Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з веслування Ігор-1972 Катерина Куришко (Нагірна), член Національного олімпійського комітету України Мирослав Грабовецький.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Бажаємо вам невичерпного оптимізму, реалізації всіх задумів й олімпійського завзяття, які неодмінно принесуть підкорення нових професійних вершин!

Міцного здоров'я, сімейного благополуччя, наснаги і добрих справ в ім'я українського олімпізму!

Миру, добра та злагоди!